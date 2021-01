Dans les Fagnes, des arbres TOMBENT sur la route: elles seront en grande partie interdites d'accès ce week-end (vidéo)

Une perturbation pluvio-neigeuse, associée à un noyau dépressionnaire sur le nord-est de l'Allemagne, aborde notre pays par le nord et traînera encore jusqu'à demain soir sur nos régions. Les Fagnes seront en grande partie interdite d'accès ce week-end.

A Saint Hubert, où se trouve notre journaliste Fanny Linon, certaines routes ont été fermées à la circulation. Non pas pour limiter l'affluence dans les Fagnes, mais bien pour éviter tout accident. "Et les autorités ont bien fait puisque plusieurs arbres sont tombés sur la route cette nuit. Il y a quelques minutes, les ouvriers communaux sont venus déblayer un sapin qui était tombé à quelques mètres d'où nous nous trouvons. Et on attend entre 10 et 15 centimètres de neige encore aujourd'hui".

Jean-Luc Henneaux, bourgmestre de Saint-Hubert, confirme: "Le danger, c'est la chute des arbres ou des sapins. Ici, la voirie fait 8-9 kilomètres donc s'il y a des voitures ou des gens qui promènent, ils sont en dessous quoi. La neige s'est entassé sur les cimes des arbres et si ça continue comme ça, le sapin que vous voyez là demain matin normalement sera par terre".

Il est vrai que notre journaliste a déjà croisé ce matin plusieurs promeneurs. Les plus aventuriers peuvent arriver à pied, mais évidemment, c'est fortement déconseillé.

