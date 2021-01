Christian, 73 ans, a reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus: "Espérons qu'on pourra ressortir" (vidéo)

La campagne de vaccination contre le coronavirus continue chez nous. Au total, cette semaine, les résidents volontaires de 177 maisons de repos seront vaccinés. Ce matin, les premières doses ont été administrées dans un home de Mons.

À travers la fenêtre, Christian, résident d'un home de Mons, accepte d'être filmé pendant sa vaccination. Un moment important pour lui, avec l'espoir d'un retour à une vie normale. "Espérons qu'on pourra ressortir et recevoir surtout les enfants et petits-enfants", explique l'homme de 73 ans.

Enfermé depuis mars, il aspire à retrouver sa liberté et reprendre le bus comme avant. "Pour aller voir mes camarades à Quaregnon, faire mes courses… ça manque."

"On voit qu'ils ont un manque de famille"

Si les résidents ont aujourd'hui reçu la première dose du vaccin, c'était également le cas des membres du personnel. Beaucoup évoquent avec émotion la détresse des résidents en cette période difficile. "Ils ne voient plus leur famille, ils devraient les voir. Ils sont isolés. On voit qu'ils ont un manque de famille. Ils dépriment", confie Michèle Brion, infirmière. "Ils ne nous comprennent pas toujours avec le masque, ajoute Liliane Gozdek, aide-soignante. Donc il faut répéter plusieurs fois. Pour eux, ce sera aussi plus facile. Il y en a qui nous font la bise, nous prennent dans leur bras et ici, on ne peut pas. Tout ça, ça va changer certainement dans un avenir proche."

50% du personnel vacciné

Si, pour l'instant, il n'y a toujours aucune directive précise quant à un assouplissement des règles, l'espoir de retrouver sa liberté est bien présent, surtout après le 28 janvier, date à laquelle la seconde dose sera administrée. "On espère que dans le mois de février, on pourra déjà leur permettre une plus grande liberté, surtout de sortir et de recevoir aussi de la famille, explique Johan Vanlathem, directeur de la maison de repos. En fonction des informations scientifiques que nous recevrons."

Dans cette maison de repos, 170 des 190 résidents ont reçu la première dose aujourd'hui, ainsi que 50% du personnel.

