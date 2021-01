La Flandre vaccinera la semaine prochaine les résidents de quelque 400 maisons de repos

(Belga) Plus de 400 maisons de repos et de soins flamandes recevront la semaine prochaine quelque 45.000 doses de vaccin à destination de leurs résidents pour les protéger du coronavirus. Les établissements restants seront approvisionnés la semaine suivante, pour qu'environ 85.000 résidents au total reçoivent leur première injection, a indiqué jeudi l'Agence flamande pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid).

À partir du 18 janvier, soit avec une semaine d'avance sur le calendrier initial, ce sera, autant que possible, au tour du personnel qui travaille au sein de ces structures. "Les vaccins disponibles sont utilisés aussi vite que possible et de manière optimale afin de vacciner le groupe cible prioritaire", a commenté l'agence flamande. Certaines résidences-services, liées physiquement aux bâtiments des maisons de repos et de soins, et centres de rééducation ou de courts séjours sont également inclus dans cette répartition. La Flandre compte environ 820 maisons de repos et de soins sur son territoire.