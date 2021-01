Invasion du Capitole à Washington: un méga-procès aura lieu et Donald Trump pourra être poursuivi

Donald Trump peut-il être poursuivi pour les évènements violents d’hier ? C’est une des questions posées au politologue de l’Université Libre de Bruxelles et spécialiste des États-Unis Régis Dandoy ce jeudi dans l’éditions spéciale de RTL INFO. La réponse : d’ici 13 jours ça sera possible et certainement envisagé par la justice.

"Actuellement, Donald Trump bénéficie d’une immunité en tant que président. Cette immunité va disparaitre le jour de la prestation de serment de Joe Biden", a-t-il expliqué.

Déjà des procès prévus contre Trump

À partir du moment où son immunité disparaitra, "on peut s’attendre à avoir toute une série de procès, de plaintes qui seront déposées dans les tribunaux. On sait déjà qu’il y aura des procès en matière de fraude fiscale et d’autres thématiques", détaille le spécialiste.

Trainé devant un tribunal : possible

Et pour les évènements de mercredi au capitole, "vous imaginez bien qu’il va y avoir un méga procès par rapport à ces évènements, par rapport aux violences et aux décès qui ont eu lieu dans le capitole. On va aussi y chercher des responsabilités politiques. À savoir qui était derrière ces violences ? Et potentiellement ça pourrait remonter jusqu’à Donald Trump et comme il n’aurait plus cette immunité, il pourrait se retrouver devant les tribunaux et être éventuellement sanctionné par les juges par rapport à son rôle joué dans ces violences", a-t-il ajouté.

Reconnu coupable : difficilement

Mais la responsabilité de Donald Trump va devoir y être prouvée, ce qui ne sera pas si simple pour Régis Dandoy : "Il est responsable de marche vers le Capitole. Il est responsable de l’attitude de certains manifestants qui étaient là pour mettre la pression sur les députés et les sénateurs dans leur action de valider les élections. Mais il n’est pas directement responsable des violences. Il n’a pas appelé à la violence, à brûler ou à envahir le capitole. Donc lorsqu’il y aura une enquête, parce qu’il va y avoir une enquête et un procès au pénal pour essayer d’identifier des responsables, parce qu’il y a eu des destructions, des violences, on va essayer de chercher quels sont les leaders qui ont mené ces émeutes et effectivement, peut-être qu’avec l’analyse de discours, de documents ou d’autres interventions on pourrait éventuellement remonter jusqu’à Donald Trump. Mais ce sera difficile. Je pense que Donald Trump est quelqu’un de relativement intelligent. Il sait jusqu’où il peut aller. Il joue au pompier pyromane, donc il attise les foules dans le sens qu’il veut, mais il ne souhaite pas prendre la responsabilité des violences qui ont eu lieu."