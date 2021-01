Airbnb prié de signaler au fisc les revenus des loueurs belges

La Belgique va obliger des plate-formes communautaires de locations de logement comme Airbnb à collaborer avec le fisc. Concrètement, ces entreprises devront chaque année communiquer à l'administration fiscale les montants perçus par les particuliers belges qui mettent leur bien en location via leur plateforme, écrivent jeudi Het Nieuwsblad et De Standaard.



Parmi les 15.000 particuliers en Belgique qui ont recours à AirBnb pour mettre en location un logement, tous ne déclarent pas au fisc les revenus ainsi générés. Et il est difficile pour l'administration de contrôler car Airbnb ne donne que peu d'informations. Au départ de ces constats, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), veut prendre une initiative législative pour imposer une série d'obligations "qui devront permettre plus de transparence". Des plate-formes communautaires numériques comme Airbnb ou Booking.com devront, dès l'année prochaine, informer explicitement tous les loueurs de leurs "obligations fiscales et sociales."

Ces entreprises seront également obligées d'avoir un représentant belge qui devra communiquer aux loueurs chaque année un récapitulatif des montants qu'ils ont perçus. Et ce document devra être transmis à l'administration fiscale. Airbnb a indiqué jeudi soir déjà partager "des données sur les revenus de nos hôtes dans le cadre des réglementations mises en œuvre par nombre de pays européens, dont la France, l'Italie ou la Grèce. Nous envoyons chaque année un rappel aux hôtes belges quant à l'obligation de déclarer leurs revenus sur Airbnb aux autorités", selon un communiqué de l'entreprise qui "souhaite collaborer pleinement avec les autorités belges".

