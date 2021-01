Insurrection à Washington - Trump condamne les violences "de manière aussi ferme que possible"

(Belga) La porte-parole de la Maison Blanche a affirmé jeudi que le président américain Donald Trump et son gouvernement condamnaient "de manière aussi ferme que possible" les violences qui ont eu lieu au Capitole mercredi.

"Je veux être claire: les violences dont nous avons été témoins hier au Capitole étaient effroyables, répréhensibles et contraires aux valeurs américaines", a déclaré Kayleigh McEnany lors d'une allocution extrêmement brève. "Le président et son administration les condamnent de manière aussi ferme que possible", a-t-elle ajouté.