Saint-Gilles: un maison de maître inhabitable après avoir été ravagée par les flammes

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vendredi matin vers 07h00 pour un incendie dans une maison de maître près de la Porte de Hal à Saint-Gilles. Aucun habitant n'était présent, il n'y a donc aucun blessé, mais les dégâts sont importants.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus sur place avec trois auto-pompes et deux auto-échelles. Ils ont constaté dès leur arrivée un important dégagement de fumée. "Il y avait un incendie dans la cave, dont l'origine est encore à déterminer. Le feu s'était déjà propagé jusqu'au rez-de-chaussée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "On a dû forcer la porte du rez-de-chaussée pour continuer à éteindre", a-t-il dit.

La cave et le rez-de-chaussée ont été complètement détruits par le feu et les deux étages sont également inhabitables pour le moment en raison de dégâts liés à la fumée et à la suie.

De la fumée s'est aussi propagée à l'intérieur d'un immeuble de bureaux voisin. Il a été évacué le temps que les pompiers ventilent le bâtiment.