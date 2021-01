Jeu de chaises musicales dans les cabinets wallons

(Belga) Gilles Doutrelepont, jusqu'à tout récemment chef de cabinet du ministre-président wallon Elio Di Rupo, a rejoint le groupe d'assurances P&V où il occupe désormais le poste de conseiller de l'administrateur délégué, en charge des Affaires publiques, annonce vendredi la société, confirmant une information du Vif.

Âgé de 44 ans, Gilles Doutrelepont a notamment été chef de cabinet de la ministre Fadila Laanan et directeur de l'Institut Emile Vandervelde, le centre d'études du PS. Depuis 2019, il était chef de cabinet d'Elio Di Rupo et secrétaire du gouvernement wallon. "Participer concrètement à la transformation d'un groupe coopératif d'assurance est passionnant. Les enjeux sont multiples: digitalisation, nouveaux modes de consommation, préoccupation environnementale, attentes des nouvelles générations, ... J'ai été séduit par l'ambition du groupe de répondre à ces défis tout en veillant à promouvoir la solidarité et l'accessibilité de l'assurance à tous", a-t-il expliqué. Au sein du cabinet Di Rupo, Gilles Doutrelepont est remplacé, depuis le 4 janvier, par Marc Degaute, l'ancien chef de cabinet du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon où ce jeu de chaises musicales a conduit à la nomination de Jean-Philippe Peterkenne au poste de chef de cabinet. Juriste de formation et directeur Stratégie et Développement de la Ville de Liège, ce dernier avait notamment porté, en vain, la candidature de Liège pour organiser l'Exposition internationale de 2017.