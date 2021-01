70% de la population belge devrait être vaccinée d'ici la fin de l'été

(Belga) L'objectif de 70% de la population belge vaccinée contre la Covid-19, permettant d'obtenir l'immunité collective, devrait être atteint à la fin de l'été, dans le courant du mois de septembre, ont indiqué vendredi les représentants de la task force vaccination devant la commission santé de la chambre.

La task force vaccination y a présenté sa stratégie pour les mois à venir. Il s'agit encore à ce stade d'une proposition qui doit encore être soumise à la Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique et au prochain Comité de concertation du 22 janvier. En introduction, le ministre de la santé publique Frank Vandenbroucke a souligné que cette stratégie était appelée à évoluer en fonction de la disponibilité des stocks, de l'avancement de la recherche ou encore des autorisations de mise sur le marché. Le schéma présenté vendredi sera dès lors modifié en conséquence. La task force a ainsi indiqué que la possible 6e dose administrable via un flacon Pfizer serait pris en compte, tout comme l'autorisation déjà accordée par l'agence européenne des médicaments au vaccin Moderna. Selon le ministre, on pourrait dès lors retrouver une vie totalement normale à cette échéance. "C'est une excellente nouvelle dans la voie vers le retour à la liberté", a-t-il commenté. La vaccination des personnes plus jeunes devrait en outre débuter avant l'été. Le calendrier présenté vendredi a été élaboré dans l'hypothèse d'une mise en place par les entités fédérées et les autorités locales de 200 centres de vaccination à travers le pays, ouverts 7 jours sur 7. La vaccination des résidents des maisons de repos et du personnel devrait ainsi être terminée au plus tard à la mi-février. La campagne de vaccination pour le personnel des hôpitaux et le personnel en soins de santé de première ligne pourra, lui, débuter dès la fin du mois de janvier. Ce calendrier pourrait encore être accéléré en cas d'approbation du vaccin AstraZeneca, attendu pour le mois de février. La vaccination des plus de 65 ans et des patients présentant des comorbidités (phase 2) devrait, elle, débuter en mars avant la vaccination des personnes travaillant les fonctions sociales et économiques essentielles - encore à définir - en avril. La population générale de plus de 18 ans devrait, elle, commencer à recevoir son vaccin dès le mois de juin. Chaque personne vaccinée recevra un certificat officiel via la plateforme masante.be. La Belgique a commandé 5 millions de vaccins Pfizer/BioNTech, 2 millions de doses Moderna, 7,5 millions d'AstraZeneca, 5 millions de Janssen (Johnson & Johnson) et 5 millions de vaccins Curevac. (Belga)