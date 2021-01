Automobile: les trois modèles de voiture les plus vendus en Belgique en 2020

En 2020, 431.491 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique, indique vendredi la fédération du secteur Febiac. Il s'agit du nombre le plus bas depuis 20 ans, en raison notamment de l'impact de la pandémie de coronavirus. Par rapport à 2019, la baisse des nouvelles immatriculations de voitures est de 21,5%.

Le podium des modèles

La Citroën C3 a été la voiture la plus populaire en Belgique l'an dernier, suivie par la Fiat 500, la VW Golf, la Renault Clio et la Mercedes classe A, selon une analyse de Febiac, la fédération du secteur automobile.

Voici les chiffres de ventes communiqués par la Febiac:

10.420 Citroën C3,

9.110 Fiat 500,

8.937 Golf,

8.346 Clio,

8.120 Mercedes classe A.

En Flandre, la VW Golf a été le modèle le plus populaire, suivi par la Volvo XC40 et la Skoda Octavia. Les Wallons ont privilégié la Citroën C3 suivie par la Dacia Duster et la Dacia Sandero. A Bruxelles, le modèle le plus populaire était la Mercedes classe A, suivie par la Fiat 500 et la Citroën C3.

Parmi les voitures électriques, la Tesla Model 3 est sortie du lot avec 2.211 immatriculations. Viennent ensuite la Audi e-tron (construite à Bruxelles) et la Renault ZOE.

Le moteur essence devant le diesel

Les modèles hybrides ont eu la cote l'an dernier avec 10,9% de parts de marché. Le diesel a légèrement augmenté (+1,1%) pour atteindre une part de marché de 33%. La part de marché des véhicules essence représentait 51,8% des immatriculations. Les voitures électriques sont passées de 1,6% à 3,5% des nouvelles immatriculations.

Près d'une voiture sur quatre immatriculée l'an dernier était un SUV de taille moyenne (23,1%). La part globale des SUV était de 41,9%, en croissance constante depuis cinq ans.

Les voitures vendues l'an dernier ont encore vu leur taux de CO2 moyen reculer à 107,9 grammes en moyenne.