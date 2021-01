Coronavirus: les auto-écoles pourront rouvrir

Un comité de concertation s'est réuni ce vendredi dès 14h en visioconférence. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont discuté de la situation épidémiologique. Peu de changements étaient attendus. D'après nos sources, un assouplissement a cependant été décidé pour un secteur en particulier: celui des auto-écoles. Celles-ci vont être considérées comme des activités essentielles en raison, notamment, de leur impact sur l'emploi. Leur fermeture pendant plusieurs mois a finalement entraîné une pression sur la chaîne logistique, les chauffeurs professionnels manquant à l'appel.

D'après nos informations, une réouverture a été décidée. Elle concerne à la fois les examens pratiques et les cours. Nous ignorons pour l'instant la date précise de cette réouverture et les modalités exactes. Nos confrères de la chaîne flamande VRT annoncent une réouverture pour ce lundi 11 janvier. Aucune de nos sources n'a confirmé cette information.

Les auto-écoles se donnent quelques jours avant de rouvrir

Les auto-écoles, représentées entre autres par la fédération Federdrive, sont satisfaites d'être autorisées à rouvrir. Elles se donnent quelques jours afin de pouvoir relancer l'activité et accueillir des gens qui attendent parfois depuis des mois pour obtenir le permis de conduire.

Federdrive attend les textes officiels de la décision mais va déjà se concerter avec les centres d'examen afin d'organiser au mieux la reprise. Cela va être un travail énorme de programmer les milliers d'élèves en attente. "Nous espérons ne pas rouvrir que pour deux semaines, mais pour les 50 prochaines années, si on peut dire", commente Jeroen Smeesters, président de Federdrive. Il insiste sur le fait que des protocoles, approuvés par des experts, ont été établis pour une reprise dans les meilleures conditions et que ces documents seront "rigoureusement" suivis.

J’aimerais que les choses bougent pour les auto-écoles car je n'ai pas de moyen d’accès au travail

Vous êtes nombreux à avoir appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ces dernières semaines pour réagir à la situation dans ce secteur. "J’aimerais que les choses bougent un peu pour les auto-écoles et les centres d’examen pour le permis B pratique car je n'ai pas de moyen d’accès au travail. Et à l’école mon année est en jeu. Je ne veux pas la rater car je n’ai pas le permis. C’est tout simplement scandaleux. Nous sommes plusieurs jeunes à être dans cette situation. Ça devient insoutenable pour nous car ceci est très important pour notre vie professionnelle", avait par exemple témoigné Elodie encore ce vendredi.

Un femme enceinte espérait avoir son permis avant l'accouchement

Toujours via notre bouton orange Alertez-nous, Mona nous a parlé de sa situation particulière: enceinte, elle voulait passer le permis avant son accouchement. "Je dois accoucher en mai et j'aurais tellement voulu avoir mon permis avant l'arrivée de mes bébés, des jumelles. J’ai fait 20h d'auto-école. Malheureusement, chaque semaine de ma grossesse augmente la fatigue... J’ai payé beaucoup d’argent pour les heures. Mon examen est dans 15 jours et je suis vraiment inquiétée et stressée de l’annuler. Et ce n'est pas facile de prendre un nouveau rendez-vous, car toutes les dates sont occupées dans les prochains mois. Je n'ai personne pour s'occuper de mes enfants car j'habite seule et je n'ai pas de famille", a témoigné cette dame ce jeudi.

