Etudiants testés positifs en période d'examen: 2ème session directe à l'ULiège, mais pas à Bruxelles, Namur ou Mons

Le sort des étudiants testés positifs au Covid-19 ou placés sous quarantaine pendant cette première session d'examen varie fortement d'une université à une autre. Si, selon Le Soir, plusieurs enseignants d'ULiège ont informé leurs étudiants qu'en cas de quarantaine ou test positif ils seront directement renvoyés en seconde session, l'Université Libre de Bruxelles, quant à elle, promet systématiquement une deuxième chance aux étudiants qui auront présenté un certificat à leur faculté.

Puisque chaque université a le droit de fixer les modalités d'examen et le traitement des absences pour maladie comme elle le souhaite, la situation des étudiants bloqués chez eux à cause du Covid-19, varie d'un établissement à l'autre. Pour l'université de Namur par exemple "des solutions sont trouvées au cas par cas", selon la vice-rectrice, Annick Castiaux. "Dans la mesure du possible, une solution alternative leur est proposée au sein de la session concernée, si ce n'est pas possible, l'examen peut en général être repassé en juin". A l'Université de Mons, où 80% des examens se font à distance, Valéry Saintghislain, directeur de la communication, se veut également rassurant : "Il n'y aura pas de report systématique à une autre session, la philosophie est d'essayer de trouver une solution à l'intérieur de la session actuelle, c'est-à-dire, au courant du mois de janvier." Les universités comptent donc sur la bonne volonté des professeurs pour organiser une alternative et éviter que la crise sanitaire impacte le parcours des étudiants concernés.