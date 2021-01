Perwez-Haillot: une maison presque totalement détruite par les flammes

Un vaste incendie a eu lieu vendredi en fin de matinée dans une maison familiale située à Perwez-Haillot, dans la commune d'Ohey, indique le chef de corps de la zone de secours NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée), Pierre Bocca. Un voisin a aperçu un important dégagement de fumée vers 11h30 et a appelé les pompiers. À leur arrivée, une partie de la toiture était déjà embrasée. Des renforts des zones Hemeco et Dinaphi ont été appelés, mais il a fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Aucun blessé n'est à déplorer mais la maison est presque totalement détruite. L'enquête doit maintenant permettre de déterminer la cause de l'incendie.