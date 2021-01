Les personnes à risque pourront se faire vacciner contre le coronavirus en mars: qui est concerné?

Nous recevons de nombreuses questions sur l'épidémie de coronavirus et sa gestion via notre bouton orange Alertez-nous. Ce vendredi soir, nous avons répondu à la question de Marc en direct dans le RTL INFO 19H.

Sa question fait référence au planning des vaccinations transmis par les autorités. Après avoir vacciné les membres des maisons de repos, le personnel de santé, et les plus de 65 ans, l'agenda prévoit de vacciner les personnes à risque à partir du mois de mars. Et justement, Marc nous a demandé ceci: "J'ai eu un cancer. Comment savoir si je suis une personne à risque et si je dois me faire vacciner?".

D’abord, l’âge est important. Si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez vous faire vacciner dès le mois de mars, d'après le calendrier actuel. Ensuite, dans la foulée, vient le tour des personnes à risques. De qui parle-t-on précisément? Le Conseil supérieur de la santé doit encore affiner les profils. On sait qu’il y a certaines personnes qui sont particulièrement touchées, comme les personnes qui souffrent par exemple d’obésité ou encore du diabète. Mais on parle aussi des maladies chroniques, et là c’est beaucoup plus large. Ça dépend des types de maladies. Certaines vous rendent plus fragiles face à la covid-19, d’autres pas. C’est pour cela qu’il faut encore établir précisément qui doit être vacciné en priorité.

Le conseil pour Marc et les personnes dans sa situation, c’est d’attendre encore un peu car on espère rapidement y voir plus clair. Et puis surtout, ne pas hésiter à se tourner vers son médecin traitant. Le médecin généraliste aura de toute façon un rôle crucial à jouer dans cette étape de vaccination.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 8 janvier ?