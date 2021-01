Coronavirus - Les infections repartent à la hausse

(Belga) Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève à 1.720,9 par jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, indique samedi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Il s'agit d'une hausse de 4% par rapport à la semaine précédente.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne un peu plus de 130 patients (130,3) atteints du Covid-19 chaque jour entre le 2 et le 8 janvier (-11%). Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au coronavirus s'élève à 1.994 (-1%), dont 378 en soins intensifs (-1%). Le taux de reproduction atteint 0,93, contre 0,91 vendredi. En moyenne, le Covid-19 a par ailleurs fait près de 62 morts (61,9) chaque jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, un recul de 13,2%. Au total, 19.992 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus, qui a contaminé au moins 660.703 personnes depuis le début de l'épidémie. (Belga)