Le parquet du Limbourg retrace un million d'euros d'argent caché du crime

(Belga) Le parquet limbourgeois a récupéré un million d'euros d'argent caché du crime grâce à un projet pilote mené en collaboration avec les autorités fiscales. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) souhaite déployer l'initiative dans tout le pays, écrit samedi Het Belang Van Limburg.

Par l'intermédiaire des autorités fiscales, les enquêteurs limbourgeois ont pu tracer des richesses cachées et les faire saisir. En plus de l'argent du crime, les criminels condamnés ont également perdu leurs biens, avec une villa en République dominicaine comme saisie la plus spectaculaire. Il arrive régulièrement que des criminels sanctionnés cachent leur argent, par exemple en détournant des actifs à l'étranger ou en vidant des comptes bancaires. De cette manière, ils échappent aux amendes et aux confiscations. Une loi de 2014 était censée changer cela et donner aux tribunaux et à la police un outil pour rechercher rapidement les biens cachés des condamnés, mais cela n'a pas fonctionné comme espéré. Un projet pilote a alors été lancé dans le Limbourg et, selon Het Belang Van Limburg, il a été un succès: plus d'un million d'euros d'arriérés, de confiscations et de frais de justice ont déjà été récupérés. (Belga)