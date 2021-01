Destitution de Trump: Biden laisse au Congrès la responsabilité de "décider"

Joe Biden a laissé vendredi au Congrès la responsabilité d'ouvrir ou non une procédure de destitution contre Donald Trump à 12 jours de la fin de son mandat, comme le réclament de nombreux parlementaires démocrates après les violences contre le Capitole.

Le président élu prendra ses fonctions le 20 janvier et a laissé entendre qu'il ne soutenait pas une telle procédure, vouée à l'échec au Congrès dans un délai si court, avec un Sénat qui restera à majorité républicaine jusqu'à cette date.



La "façon la plus rapide" de voir Donald Trump quitter la Maison Blanche, "sera lorsque nous prêterons serment le 20", a déclaré Joe Biden, aux côtés de sa future vice-présidente Kamala Harris.



"Nous allons donc nous concentrer sur notre travail et le Congrès peut décider de comment procéder" face au président sortant, a-t-il insisté, lors d'une allocution depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.



"Ce qui arrive avant ou après, il revient au Congrès d'en décider. Mais j'ai hâte qu'il quitte ses fonctions", a poursuivi Joe Biden. "Il est une honte pour le pays", l'un des "présidents les plus incompétents de l'histoire des Etats-Unis".

C'est une bonne chose

L'intéressé avait annoncé peu avant, d'un tweet laconique, qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Ce dernier s'en est réjoui. "C'est une bonne chose", a déclaré le démocrate, en lâchant dans un sourire: "C'est l'une des rares choses sur lesquelles lui et moi avons jamais été d'accord." Le vice-président Mike Pence est "le bienvenu" a-t-il toutefois ajouté.



Les démocrates contrôlent la majorité à la Chambre des représentants et pourraient donc lancer la procédure de destitution rapidement. Mais Donald Trump devrait ensuite être jugé au Sénat.



Au pouvoir depuis 2017, le milliardaire républicain a déjà été visé au Congrès par une infamante procédure de destitution fin 2019. Il avait été acquitté au Sénat début 2020.

