Temps calme mais froid

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour ce samedi après­-midi un temps calme mais assez froid. Le soleil pourra encore parvenir à prendre le dessus dans certaines régions mais d'autres resteront plongées dans la grisaille. Les maxima iront de ­2°C en Haute Belgique, à 0° et +2° dans le centre et autour de +3° à la mer, sous un vent généralement faible de direction variable.

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, de la brume et du brouillard givrant se reformeront à nouveau dans beaucoup d'endroits. Des plaques de givre et de glace pourront rendre les routes très glissantes. Les minima se situeront entre 0° à ­2° dans l'ouest et jusqu'à ­6° en Ardenne. Dimanche matin, les gelées seront à nouveau généralisées et du brouillard givrant sera présent en différents endroits. Dans le courant de la journée, le soleil refera parfois son apparition, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps restera sec. Les températures maximales varieront entre -­1° en Hautes Fagnes et +4° à la mer. Lundi, le temps deviendra rapidement très nuageux mais il fera souvent sec. L'une ou l'autre éclaircie restera toutefois possible. Les maxima du jour atteindront ­1° en Haute Ardenne, +5° ou +6° sur le centre et +8° au littoral. (Belga)