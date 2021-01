Un jeune joueur de tennis de table du centre de Blégny accusé de viols sur ses camarades

Selon nos confrères de Sudpresse, un joueur de tennis de table du centre de formation sportive de Blégny est accusé d'avoir abusé de 7 de ses camarades.

Les victimes seraient âgées de 12 à 15 ans. L'auteur serait mineur lui aussi. Jeune espoir du tennis de table belge, il est accusé de faits d'attouchements et de viols sur 7 autres jeunes sportifs, soit des camarades qu'il côtoyait en sport études à l'internat. "C'est un coup de tonnerre évidemment. On n'a rien vu venir. On a été informé par nos plus grands, nos juniors, un matin. On a pris la mesure de convoquer le joueur incriminé et ses parents. Il a été écarté directement", réagit Yves Douin, secrétaire général de l'aile francophone de tennis de table.

C'était difficile. Difficile d'écouter les enfants.

Au fil de ces dernières semaines, plusieurs jeunes ont dénoncé les faits. Ces abus auraient été commis lors de stages effectués au centre de formation de tennis de table de Blegny en décembre 2020. Mais d'autres remonteraient à plusieurs mois. "Au fur et à mesure des informations qui tombaient, on a informé les parents. C'était difficile. Difficile d'écouter les enfants et de communiquer avec les parents. On a fait de notre mieux", ajoute Yves Douin.

Une enquête est ouverte auprès de la section jeunesse du parquet. Un soutien psychologique, en groupe et individuel, débutera pour les 7 victimes et leurs parents dès le 11 janvier

