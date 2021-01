Le variant du covid-19 a été détecté en Belgique: faut-il s'en inquiéter? Les explications d'Yves Van Laethem

Un variant du covid-19, apparu en Angleterre et potentiellement plus contagieux, a été détecté en Belgique et de nouveaux cas ont été enregistrés. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, a commenté ces informations en direct dans le RTL INFO 19H. Il a été interrogé par notre journaliste Salima Belabbas.

Salima Belabbas: Est-ce que cela doit nous alerter?

Yves Van Laethem: Ces deux cas qui venaient d'Angleterre ont été détectés sur des prélèvements qui datent de fin décembre. Ça ne doit pas nous inquiéter. Sauf qu'il est à peu près certain que ce variant est présent un peu partout en Europe. Quasi tous les pays ont quelques cas, mais on n'a pas tous les cas diagnostiqués. Actuellement, dans nos contrées, il ne joue pas encore de rôle important dans l'évolution de la pandémie.

Salima Belabbas: Comment faire pour éviter que ces cas ne se répandent à tout le territoire. Est-ce qu'il y a des outils pour surveiller tout ça?

Yves Van Laethem: Ces cas sont connus ici par exemple à peu près deux semaines après que le patient ait eu son frotti. On va s'attarder un peu plus spécialement sur ces patients-là. Mais on n'a pas d'activité immédiate puisqu'on ne sait pas qu'il s'agit d'un nouveau variant dans l'immédiat. On le sait d'habitude une ou deux semaines plus tard, lorsqu'on fait l'arbre phylogénétique (ndlr: arbre schématique qui montre les relations de parenté entre des groupes d'êtres vivants), et on ne l'a pas directement lorsque le patient est su comme étant infecté. Donc il n'y a pas de mesures spéciales qui sont prises pour eux par rapport à d'autres patients infectés.