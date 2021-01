Le vice-président américain Mike Pence assistera à l'investiture de Biden

Le vice-président américain Mike Pence assistera à la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden, ont rapporté samedi plusieurs médias alors que le président sortant Donald Trump, qui n'y participera pas, est de plus en plus isolé.



Les relations entre MM. Trump et Pence se sont considérablement dégradées depuis que le vice-président a confirmé jeudi la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre, devant les deux chambres réunies dans la nuit pour une session extraordinaire après une journée d'une violence inimaginable à Washington.



Une foule de partisans de Donald Trump avait envahi le Capitole, interrompant les débats. Cinq personnes sont mortes dans ces violences que le président républicain sortant est accusé d'avoir encouragées par ses déclarations.

Mike Pence est "le bienvenu" à la cérémonie

Samedi, de nombreuses informations de presse citant des responsables gouvernementaux de haut niveau ont assuré que M. Pence, qui avait dû se mettre à l'abri de la foule ayant envahi le Capitole, a décidé d'assister à la prestation de serment de M. Biden le 20 janvier.

Le président élu a déclaré vendredi que Mike Pence est "le bienvenu" à la cérémonie, se réjouissant de l'annonce sur Twitter par M. Trump de sa propre absence dans un dernier tweet avant que son compte soit fermé.



La prise de fonctions de Joe Biden est prévue dans un format réduit en raison de la pandémie de coronavirus.

Après les violences du 6 janvier, le président sortant pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une deuxième procédure de destitution, un développement sans précédent historique.

Mike Pence ne s'est pas exprimé sur une éventuelle destitution



Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a déjà été visé au Congrès par une infamante procédure de destitution, ouverte par la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, fin 2019 sous l'accusation d'avoir demandé à un pays étranger, l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden. Il avait été acquitté au Sénat, à majorité républicaine, début 2020.



Nancy Pelosi, a promis d'agir si le président républicain ne démissionnait pas immédiatement.



Les dirigeants démocrates ont exhorté Mike Pence à déclarer, avec une majorité du gouvernement, que Donald Trump était "inapte" à remplir ses fonctions, sur la base du 25e amendement de la Constitution.



M. Pence ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet mais le quotidien The New York Times a rapporté jeudi, citant l'un de ses proches, qu'il n'y était pas favorable parce qu'il craint d'aggraver les tensions.

