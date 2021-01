Coronavirus aux Pays-Bas: moins de nouvelles contaminations, mais davantage de décès

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 enregistrés aux Pays-Bas a fortement diminué entre vendredi et samedi matin, s'établissant à 7.383, alors que le nombre de décès a augmenté, a indiqué samedi l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM).



C'est nettement que les 8.147 cas de tests positifs recensés vendredi par le RVIM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), l'équivalent de l'institut Sciensano en Belgique. Ce chiffre est aussi inférieur à la moyenne des nouveaux cas de contamination signalés au cours de la semaine écoulée, qui s'élevait à environ 7.700 par jour.

Quant au nombre de décès recensés au cours des 24 dernières heures, il a fortement augmenté, passant de 89 vendredi à 139 samedi. Selon le RVIM, 12.308 personnes sont mortes du virus aux Pays-Bas depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, il y a près d'un an - mais le nombre réel de décès est probablement plus élevé - et 866.254 personnes ont été testées positives.

