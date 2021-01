À bout, ces élèves de secondaire lancent une pétition à Liège pour retourner à l'école

Des élèves demandent de pouvoir retourner à l'école, en tout cas la moitié du temps. Pour l'instant, les 5ème et 6ème secondaire de l'Athénée Léonie de Waha, à Liège, vont physiquement en classe un jour par semaine. Ils ont signé une pétition pour dénoncer une situation qui les démotive.

"On est tout seul devant notre ordinateur toute la semaine", commence Evy, élève de 5ème secondaire à l'Athénée Léonie de Waha, à Liège. "On voit personne."

Voici six mois qu'elle ne va en cours qu'une seule fois par semaine. Evy lance une pétition. "Une fois par semaine, c'est vraiment pas assez et personnellement je sens que je n'ai plus aucune motivation. Je le fais parce que j'ai envie de réussir mon année et continuer à avancer dans mes études, mais c'est très compliqué."

Âgées entre 16 et 18 ans, ces jeunes veulent reprendre leur cours à 50% du temps comme d'autres écoles en code rouge. La pétition a déjà recueilli plus de 450 signatures. "Je ne veux pas non plus dénigrer ce que la direction fait pour nous", explique Lisa Devillers, élève de 5ème secondaire. "Je me mets à leur place : ça doit être compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions : est-ce qu'on ne pourrait pas peut être enlever un jour des 3ème et 4ème qui sont à 50% et nous le rajouter à nous ? Je pense que pour eux, ça ne changerait pas énormément, et pour nous je pense que ça changerait beaucoup."

Une motivation en baisse

Leur motivation diminue jour après jour. "Parfois, on a 7 jours entre le jour où on a été le jour où on n'a pas été", ajoute Lisa De Potter, en 6ème secondaire. "Pour moi, c'est comme si je retournais chaque fois à la rentrée. Ça engendre du stress, de la fatigue... enfin, tous des points négatifs qu'on n'avait peut-être pas avant.

Ces élèves du troisième degré sont à bout jusqu'à en perdre un véritable rythme de vie. "Le matin, avant je me réveillais tôt, je déjeunais", raconte Maia Boveroux, élève de 6ème. "Et maintenant, je me réveille 15 minutes avant le cours, je déjeune devant l'ordi alors que je suis pas comme ça. Ce ne sont pas mes habitudes, mais c'est trop, en fait."

Un sentiment confirmé par Lisa Devillers, en 5ème année. "Je tombe dans le décrochage, alors que je me rends compte qu'avant j'ai jamais été une élève qui avait des soucis scolaires. Et là, c'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué, quoi."

Contactée par téléphone, la direction de l'Athénée ne fait aucun commentaire. Ces élèves espèrent sensibiliser la ministre de l'Éducation, et surtout l'échevin de l'enseignement de la ville de Liège, qui rencontrera une délégation d'élèves dès ce mardi. Dans l'enseignement, le code rouge reste en place pour l'instant jusqu'au 12 février, au moins.

