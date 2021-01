Météo - Restez prudent au volant: la fonte de la neige ou la bruine pourraient vous surprendre

L'Institut Royal Météorologique lance un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur la route jusqu'à ce lundi midi. Il concerne l'ensemble du pays, à l'exception de la province de Flandre occidentale. "Sur les régions enneigées du sud du sillon Sambre-et-Meuse, on se méfiera d'un nouveau risque de formation de plaques de glace par congélation de l'eau de ruissellement provenant de la fonte partielle de la neige en journée. Sur ces régions ainsi que plus localement en plaine, le risque de plaques de givre est également possible", préviennent les météorologues. Dans le nord et le nord-est du pays, "quelques gouttes de bruine ou quelques flocons ne sont pas exclus [...] ce qui pourrait mener à quelques phénomènes verglaçants localisés".

Du brouillard est également annoncé jusqu'à ce lundi 6H dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon, ainsi que sur la capitale.

Les prévisions météo

Ce soir et cette nuit, en lien avec une faible perturbation circulant sur les Pays-Bas, la nébulosité augmentera à partir du nord-ouest. Le long des frontières allemande et hollandaise, un peu de bruine (de neige en grains sur le nord-est) n’est pas exclue. Les éclaircies devraient par contre perdurer plus longtemps sur le sud-est. Les minima avoisineront -10 ou -11 degrés dans certaines vallées ardennaises, 0 ou -1 degré sur le centre et +3 degrés au littoral. Le vent d'ouest à sud-ouest sera d'abord faible, mais il deviendra progressivement faible à modéré.

Lundi, à l’approche d’une perturbation qui n’atteindra notre pays qu'en soirée, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l’ouest. En matinée, quelques larges éclaircies seront encore temporairement possibles sur le sud-est. L’après-midi, il fera très nuageux à couvert sur l’ensemble des régions et souvent sec, bien qu'on ne peut exclure localement une goutte de pluie (un flocon de neige en Ardenne). Les maxima atteindront -1 degré en haute Ardenne, +5 degrés sur le centre et +6 degrés sur l’ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest, assez fort au littoral.

Lundi soir et surtout la nuit de lundi à mardi, une perturbation active atteindra notre pays par le nord-ouest. Elle se déplacera vers le sud-est en donnant un temps couvert avec des précipitations tout au long de la nuit sur l'ensemble des régions. En basse et moyenne Belgique, il s'agira de pluie. En haute Ardenne, quelques chutes de neige ou de neige fondante seront tout d'abord possibles, mais elles seront ensuite remplacées par de la pluie. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre -1 degré en haute Ardenne, +5 degrés sur le centre et +6 degrés au littoral. Le vent deviendra modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h.

Mardi, la perturbation s’attardera encore une partie de la journée sur notre pays. En matinée, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie. L’après-midi, un temps plus sec reviendra par le nord-ouest accompagné de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest puis modéré de nord-ouest.

Mercredi matin, il fera encore assez ensoleillé et sec, à quelques faibles chutes de neige près en Hautes Fagnes. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira depuis l'ouest, suivi de pluie l'après-midi. Maxima entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la côte. Vent généralement modéré de sud-ouest.

