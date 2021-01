Le plasticien Claude Lévêque visé par une enquête pour viols sur mineurs

Le plasticien Claude Lévêque, 67 ans, est visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs ouverte à la suite d'accusations d'un sculpteur de 51 ans qui dit en avoir été victime avec ses deux frères, a indiqué lundi le parquet de Bobigny, confirmant des informations du Monde.

L'enquête a été ouverte au printemps 2019 et confiée à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis, où réside l'artiste.

Dans une enquête publiée dimanche soir par Le Monde, le sculpteur Laurent Foulon raconte avoir été violé par le plasticien dès l'âge de 10 ans et jusqu'à ses 17 ans, au milieu des années 1980. Il a signalé ces agissements dans une lettre adressée à la procureure de Bobigny en février 2019.

"J'ai conscience que les actes criminels dont j'ai été victime sont certainement aujourd'hui prescrits mais cette plainte me permet de dénoncer à la justice d’autres actes non prescrits sur d'autres victimes et de signaler qu'un ou plusieurs mineurs sont à l’heure actuelle en grand danger d'abus sexuels si l'irréparable n'a pas déjà été commis", y écrivait-il.

M. Foulon évoque aussi l'"emprise" de Claude Lévêque, dont un des tapis orne un bureau de l'Elysée, sur sa famille, issue d'un milieu très populaire dans la Nièvre.

Le sculpteur accuse le plasticien d'avoir aussi violé ses deux frères. L'un d'eux, tombé dans la drogue comme lui, est mort en 1998 à l'âge de 34 ans à la suite d'une énième tentative de suicide.

Selon M. Foulon, l'artiste revendiquait ses relations avec des mineurs: "J'associais la pédophilie à une sorte de résistance à la société. Pour me convaincre, je lisais des auteurs pédophiles, comme (Gabriel) Matzneff par exemple. Lévêque lit ce genre de littérature, j'ai connu ce genre de littérature par (son) biais", a-t-il expliqué aux enquêteurs, selon Le Monde.

Le quotidien indique que "la justice a reçu un autre signalement concernant Claude Lévêque" et ajoute avoir recueilli d'autres témoignages qui "décrivent des comportements troublants avec de jeunes garçons".

Figure à la mode des avant-gardes de la fin des années 1970, l'artiste libertaire est connu pour ses installations, aux thèmes souvent provocateurs, perçant les malaises de la société contemporaine. Il métamorphose les lieux en créant des mises en espace sensorielles par l’utilisation de la lumière, du son et d’objets.

Fin 2018, un diadème aux 16 branches d'inox au sommet de l'Opéra Bastille et deux énormes roues lumineuses sur le grand escalier de l'Opéra Garnier avaient fait polémique, certains jugeant ces installations déplacées.

Il a oeuvré dans des lieux emblématiques comme le Louvre, la Banque de France, le bassin des Tuileries... Mais aussi dans une cité HLM, des usines désaffectées...

Artiste invité du Pavillon français à la 53e Biennale de Venise en 2009, il présentait une cage en forme de croix avec des drapeaux noirs qui flottaient en silence: un "Grand Soir", voulant illustrer "la perte des illusions", avait-il alors expliqué.