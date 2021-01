Ciel généralement gris

(Belga) Le ciel restera gris, lundi après-midi, sous des maxima de -1 à 7 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps devrait toutefois rester sec.

Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré et plus tard assez fort au littoral, des rafales pouvant atteindre 50 km/h. En soirée et durant la nuit, des précipitations de plus en plus soutenues arriveront sur le territoire depuis la mer. Elles prendront la forme de chutes de neige sur les hauteurs ardennaises. Les minima oscilleront entre -2 et 2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre 2 et 6 degrés ailleurs. Mardi, de la pluie est attendue sur la plupart des régions jusqu'en fin de matinée. Des chutes de neige ou de la pluie verglaçante ne sont pas exclues en Ardenne et en Lorraine belge tôt le matin. Le thermomètre affichera entre 2 et 9 degrés. (Belga)