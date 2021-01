L'appartement de Giovanni est infesté de rats: une supérette abandonnée, remplie de déchets, aurait attiré les nuisibles (vidéo)

C'est ce soir après le RTL Info 19 heures : le magazine "Images à l'appui" se rendra à Courcelles pour rencontrer un propriétaire dont les appartements sont envahis par les rats. En cause : une supérette voisine laissée à l'abandon.

"Dans les appartements, on est envahi par les rats", affirme Giovanni, à bout. "Dans le commerce, une boulangerie-pâtisserie, [à côté] les gens sont partis. Et en partant, ils ont laissé plein de poubelles et de nourriture dans le rez-de-chaussée."

Avant de partir, les anciens locataires ont également arraché les toilettes. Giovanni en est persuadé : les rats sont arrivés par-là. "Les rats remontent par les toilettes et envahissent le rez-de-chaussée. Naturellement, ils ont à manger. Là, c'est le paradis des rats. De ce fait, tous le bâtiment, notamment mes appartements en haut, sont envahis. Il y a des rats dans les plafonds."

"Ça pue l'urine"

Giovanni nous a montré l'état du rez-de-chaussée, et le constat est sans appel. "Quand ils sont partis, voilà ce qu'ils ont laissé comme saleté", pointe Giovanni. "Et encore, là si vous allez voir dans le trou qui va à la cave, il y a plein de poubelles. C'est surtout des emballages de nourriture, et ça attire les rats."

Depuis peu, un autre problème a logiquement fait son apparition : l'odeur qui se dégage de ce bâtiment est insoutenable. "Il y a une odeur... une odeur, mais alors !", réagit Giovanni, outré. "Vous êtes rentrés à l'intérieur, vous avez vu : ça pue l'urine de rat. Et il y a plein de poubelles et plein d'excréments de tous les côtés."

Comme le propriétaire ne semble pas nettoyer les dégâts de son ancien locataire, Giovanni décide de tenter lui-même de repousser les rats. La suite de son récit, c'est ce soir, après le journal télévisé de 19h.