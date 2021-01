Biden appellera à l'unité le 20 janvier, avec trois ex-présidents

(Belga) Juste après sa prestation de serment le 20 janvier, le président Joe Biden s'entourera de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer un appel à l'unité à une Amérique meurtrie et divisée.

L'"Amérique unie" sera le thème de l'investiture du 46e président, a fait savoir lundi le comité d'organisation de la cérémonie, quelques jours après les violences du Capitole qui ont profondément choqué le pays. Tous les quatre ans, des centaines de milliers de spectateurs se pressent dans la capitale fédérale américaine pour assister à cet événement, mais l'accès sera cette année limité en raison de la pandémie, qui a coûté la vie à plus de 370.000 personnes aux Etats-Unis. La maire de Washington, Muriel Bowser, a exhorté lundi les Américains à ne pas se rendre à cette cérémonie, et de la suivre en ligne ou à la télévision. La structure censée accueillir cette prestation de serment avait été envahie par des milliers de manifestants le 6 janvier, appelant à ce que Donald Trump reste au pouvoir. Une fois investi, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington avec les anciens présidents Obama, Bush et Clinton pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Le futur président démocrate a la lourde responsabilité de panser les plaies de l'Amérique, victime de crises économique et sanitaire, divisée par une élection et de fortes tensions raciales. Le président sortant Donald Trump a fait savoir qu'il ne participerait pas à la cérémonie. Son absence le 20 janvier "est une bonne chose", a estimé M. Biden. L'ex-président démocrate Jimmy Carter sera aussi absent en raison de son grand âge, 96 ans. (Belga)