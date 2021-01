Ahlam retrouvée morte dans son appartement à Liège: son frère, le principal suspect, est recherché

Le frère de la jeune fille retrouvée morte dans son appartement à Liège le 3 janvier dernier est suspecté d'être l'auteur du coup de feu qui a provoqué le décès, a indiqué lundi le parquet local. Pour l'heure, l'homme, un Syrien qui vit en Suède et qui résidait chez la victime depuis deux à trois mois, est actuellement recherché.



Le 3 janvier dernier, la police, contactée par la sœur de la victime inquiète de ne plus avoir de nouvelles, s'était rendue au domicile de la jeune fille. Sur place, ils avaient découvert le corps sans vie de la jeune victime aux pieds de son lit, ainsi qu'une arme à feu. Le parquet de Liège a indiqué lundi que le rapport du médecin légiste révélait qu'elle était décédée d'une balle dans la tête et qu'elle avait les mains attachées. La victime présentait également des marques de strangulation, qui n'étaient pas létales selon l'expert. Le principal suspect est actuellement l'un des frères de la victime. L'homme, qui réside en Suède, se trouvait en Belgique depuis deux à trois mois et vivait au domicile de sa soeur.

Le style de vie d'Ahlam déplaisait à sa famille

La jeune femme vivait depuis sept ans en Belgique et était parfaitement intégrée. Elle avait un travail ainsi qu'un petit ami. Mais son style de vie déplaisait à sa famille et de grandes tensions existaient entre elle et l'homme qu'elle hébergeait, a révélé lundi le parquet de Liège. Pour l'heure, les autorités tentent de localiser le suspect âgé d'une trentaine d'années. Un mandat d'arrêt européen a été délivré à son encontre.

Les devoirs d'enquête sont en cours. Ils devraient révéler s'il s'agit d'un crime commis par une seule personne ou si le contexte familial a poussé un individu à agir. La jeune victime n'avait plus donné de signes de vie depuis le 31 décembre dernier. Il s'agit du dernier jour où elle est allée travailler. On ignore encore actuellement à quand remonte exactement son décès.