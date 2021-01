Transition à la Maison Blanche - Jusqu'à 15.000 soldats de la Garde nationale mobilisés pour l'investiture de Biden

(Belga) Le Pentagone a indiqué lundi avoir autorisé le déploiement de 15.000 soldats de la Garde nationale à Washington pour la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier, afin d'éviter de nouvelles violences après l'assaut sur le Capitole.

Quelque 6.200 militaires sont déjà présents dans la capitale fédérale et ils seront 10.000 ce week-end, a déclaré le général Daniel Hokanson lors d'un point-presse par téléphone. Environ 5.000 soldats supplémentaires pourront les rejoindre pour la prestation de serment du démocrate. Pour l'instant, leur mission est limitée à un soutien logistique à la police locale et ils ne seront autorisés qu'"en dernier recours" à procéder eux-mêmes à des interpellations, si la situation devenait hors de contrôle, a ajouté l'officier qui supervise le bureau de la Garde nationale au ministère de la Défense. Le Pentagone a été critiqué pour avoir tardé à déployer la Garde nationale mercredi 6 janvier quand des partisans du président Donald Trump ont envahi le Capitole, semant le chaos et la violence au sein du temple de la démocratie américaine. Selon le général Hokanson, "le niveau de violence" des manifestants "n'avait pas été anticipé". De nouveaux appels à agir, le 17 janvier, ont commencé à circuler dès la semaine dernière sur les réseaux sociaux et la maire de Washington, Muriel Bowser, a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 20 janvier pour être en mesure de réinstaurer rapidement un couvre-feu si le besoin s'en faisait sentir. Lundi, elle a appelé les Américains à "ne pas venir à Washington pour la 59e cérémonie d'investiture le 20 janvier et d'y participer de manière virtuelle". (Belga)