Les photos de clients rassemblés autour de mange-debout devant des restaurants font polémique: est-ce permis?

Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux ce week-end. On y voit des personnes rassemblées autour de mange-debout devant des établissements horeca. La pratique est interdite et ces photos, publiées sur Facebook, font polémique, provoquant de nombreux commentaires.

Parfois à juste titre, mais parfois, les apparences sont trompeuses. C'est notamment le cas à Durbuy où des clients rassemblés autour de ce qui ressemble à des mange-debout ont été photographiés.



©Facebook

"C'est un peu trompeur, a expliqué la gérante de l'établissement en question. Si vous regardez bien, ce sont des supports qui tiennent les lampes sur notre terrasse et c'est un simple take away où il y a certaines personnes qui attendent que leur commande soit prête avant de repartir avec leur commande".

Ce genre de photo peut prêter à confusion. Un restaurateur bruxellois qui nous a contactés témoigne de pratiques plus problématiques : "Hier encore au Bois de la Cambre, ils vous installent en terrasse. Vous n'avez pas le droit d'être assis mais c'est un mange-debout et les serveurs prennent votre commande et ça a été servi avec des couverts et tout", explique-t-il.

"Pas question de consommer sur place"

Ce restaurateur se demande si c'est permis, et la réponse est évidemment non, comme l'explique Olivier Schmitz, gouverneur de la province du Luxembourg : "La seule exception, en ce qui concerne l'horeca, c'est la possibilité de proposer des repas à emporter et à livrer éventuellement. Et donc, il n'est pas question de consommer sur place, que ce soit dans l'établissement ou dans la devanture de l'établissement", précise-t-il.

En province du Luxembourg, plusieurs PV ont été dressés pour des infractions de ce genre. Montant de l'amende : 750 euros, et jusqu'à 4000 en cas de récidive.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 12 janvier ?