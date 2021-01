Covid-19: Nancy première ville en France à vacciner des plus de 75 ans hors Ehpad

La ville de Nancy a commencé dès mardi matin à vacciner contre le Covid-19 des personnes âgées de plus de 75 ans hors Ehpad, près d'une semaine avant le début de la campagne nationale, selon la mairie qui incite toutefois les personnes intéressées à attendre jusqu'à mercredi.

Quelques personnes ont réussi à prendre rendez-vous sur le site Doctolib pour se faire vacciner dès mardi, malgré un message d'avertissement qui les enjoignait à attendre mercredi. Normalement la vaccination reste pour l'heure réservée au personnel soignant de plus de 50 ans et aux résidents d'Ehpad.

"On n'appelle pas les gens à venir se faire vacciner aujourd'hui. Si des gens de plus de 75 ans se présentent, bien sûr, on ne les renverra pas chez eux, mais ils prennent la place des soignants. On appelle au civisme", a précisé la mairie.

Celle-ci a souligné qu'elle ouvre officiellement ses centres de vaccination pour les personnes âgées (hors Ehpad) à partir de mercredi, même si les créneaux de réservation des premiers jours sont déjà très chargés.

Face à un taux d'incidence bien plus élevé que dans le reste de la France, la ville avait annoncé samedi qu'elle décidait "de démarrer dès ce mercredi 13 janvier la vaccination pour les personnes âgées de plus de 75 ans, résidant à domicile", avait-elle expliqué dans un communiqué commun avec la métropole, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, l'Agence régionale de santé, le CHRU de Nancy et la Communauté professionnelle de territoire de santé du Grand Nancy (CPTS).

Les 19.000 personnes âgées de plus de 75 ans dans le Grand Nancy, résidant à domicile, peuvent s'inscrire soit par téléphone soit sur le site Doctolib pour se faire vacciner par des soignants libéraux dans neuf lieux de vaccination sur la métropole, avait indiqué la ville.

Le Premier ministre Jean Castex avait lui déclaré jeudi, parmi différentes mesures destinées à accélérer la vaccination en France critiquée pour un démarrage lent, que la vaccination serait ouverte à toutes les personnes de plus de 75 ans à partir du 18 janvier.

Favorable à un reconfinement, le maire de Nancy, Mathieu Klein (PS), avait alerté dès fin décembre sur la situation épidémique dans sa ville.