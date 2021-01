Toujours trop de dossiers chômage corona à la CAPAC: 10.000 appels/jour, "il faudrait 29h/jour pour répondre à tout le monde"

Environ 10% des dossiers de chômage temporaire introduits auprès de la Capac (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) n'ont pas pu être traités immédiatement, a indiqué mardi le ministre fédéral de l'Economie Pierre-Yves Dermagne à la Chambre.

Il ne se passe presque pas un jour sans que notre rédaction reçoive via le bouton orange Alertez-nous le témoignage d'une personne qui attend le paiement de son allocation de chômage corona, que ce soit par un syndicat ou la Capac (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage). Nous avions d'ailleurs réalisé une enquête approfondie sur les principales raisons des retards au mois d'octobre dernier.

Les partis d'opposition: "Les problèmes persistent, c'est irresponsable"

Ce mardi matin, le ministre fédéral de l'Economie était interrogé en commission des Affaires sociales sur les retards de paiements d'allocations de chômage constatés au sein de cet organisme public fédéral, chargé, avec les syndicats, du traitement de ces demandes. "Au début de la crise, on pouvait comprendre. Mais neuf mois ont passé. On a eu le temps de s'adapter. Les problèmes persistent néanmoins. C'est irresponsable", a déclaré Björn Anseeuw, député de l'opposition N-VA. "La bonne volonté ne va pas suffire. Se rend-on bien compte de ce que cela signifie pour ces 10% ? On aurait vraiment pu prendre les devants en sachant que la situation n'allait pas s'améliorer", a estimé Nadia Moscufo, députée d'opposition (PTB).

Ces retards ont aussi suscité des interrogations au sein de la majorité fédérale. "Je reçois des mails de personnes qui me disent qu'on ne leur répond même plus. Et je ne sais que leur dire", a illustré Marie-Colline Leroy (Ecolo).

Actuellement, il faudrait 29 heures par jour pour répondre à tout le monde, ce qui est évidemment impossible

57 fois plus de demandes, 70 employés engagés

Pierre-Yves Dermagne a indiqué dans sa réponse travailler à cette résorption du retard. "164.000 employeurs ont eu recours au chômage temporaire qui a concerné 1,6 millions de travailleurs", a-t-il rappelé. "En avril 2020, le volume des demandes a ainsi été multiplié par 57 ! Des mesures ont été prises et 70 nouveaux employés ont été recrutés", a précisé le ministre socialiste. "Le capac a aussi fait appel a des étudiants et aux 'special federal forces'", un mécanisme qui permet d'accroître la mobilité interne des fonctionnaires fédéraux.

10.000 appels/jour en moyenne

Pour 2021, la Capac a demandé à recevoir à nouveau des fonds issus de la provision fédérale corona afin de prolonger les contrats à durée déterminée et prévoir des recrutements complémentaires, notamment au call-center qui reçoit quelque 10.000 appels par jour en moyenne, a ajouté le ministre. "Actuellement, il faudrait 29 heures par jour pour répondre à tout le monde, ce qui est évidemment impossible." Malgré des mesures visant à automatiser le traitement des demandes, 10% des dossiers n'ont pas pu être traités immédiatement. "Il s'agit de dossiers qui nécessitent un traitement manuel par un expert de la règlementation chômage. Ce sont des dossiers compliqués ou incomplets. Parfois, le demandeur n'avait pas droit à certaines allocations. Il y a aussi des dossiers qui n'auraient pas dû être introduits. La Capac a mis des moyens pour avoir un contact ces personnes", a indiqué M. Dermagne, évoquant notamment des situations spécifiques dans le secteur culturel ou l'événementiel.

La consigne été donnée par le fédéral de ne pas sanctionner une demande tardive. Le mois de janvier est traditionnellement compliqué. Pierre-Yves Dermagne espère une amélioration pour février.