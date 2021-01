Un gîte insolite ouvre ses portes à Bastogne: immersion dans un café de village d’époque

Le "café de Simone", institution bien connue à Bourcy, a fermé ses portes depuis déjà quelques années. C’était le dernier café de village de la commune de Bastogne. Le bâtiment est resté vide avant d’être vendu en 2016 à David Martin. Après 4 ans de travaux, ce dernier l'a transformé en gîte insolite, rebaptisé "le café de la Gare".

Il vient d’ouvrir ses portes dans ce bâtiment de la petite place de la gare à Bourcy. Le bar de l'ancien café a été conservé et d'autres décorations ont été rajoutées afin que chaque client puisse profiter de l’âme du café d’antan et d'un hébergement agréable et fonctionnel. Ce gîte insolite peut accueillir jusqu’à six personnes et propose 3 chambres thématisées: un chambre "gare" car le gîte se situe sur la place de l'ancienne gare; une chambre "deuxième guerre mondiale" et enfin une chambre "bison" car le gîte se situe à quelques kilomètres de la ferme des bisons.

Le "café de Simone" a connu ses heures de gloire et faisait vraiment vivre le village, tout le monde s’y retrouvait. Sa patronne Simone est restée derrière le bar durant 55 ans avant de raccrocher son essuie de vaisselle, il y a quelques années. Autrefois, le village comptait 5 cafés et plusieurs épiceries. Aujourd’hui, il reste une supérette et quelques commerces. David Martin a donc souhaité conserver le café à l’authentique. Il a consulté les habitants de Bourcy pendant les travaux pour connaitre leur avis sur ce projet. Chaque visiteur pourra donc s’immerger dans une époque révolue, le temps d’un séjour.