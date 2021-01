Coronavirus aux Pays-Bas: les restrictions prolongées jusqu'au 9 février

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la prolongation jusqu'au 9 février des restrictions en place dans son pays pour tenter de freiner la pandémie de Covid-19 en raison d'un nombre de contaminations toujours élevé.



"Je ne pense pas vous étonner beaucoup ce soir, le confinement est prolongé de trois semaines", a annoncé M. Rutte lors d'une conférence de presse télévisée, alors que les restrictions auraient du être levées le 19 janvier. "Tout le monde ou presque comprendra qu'il n'y avait pas d'autre choix", a-t-il ajouté. Le gouvernement envisage également d'imposer un couvre-feux et a interrogé les autorités de santé publique à ce sujet, a ajouté M. Rutte.

Selon les conditions actuelles de confinement, les plus sévères jamais imposées dans le pays, les écoles ont été fermées, de même que les commerce non-essentiels et il est interdit de recevoir plus de deux personnes à son domicile. Mark Rutte a indiqué que les informations sur la circulation du variant anglais du virus au Royaume-Uni et en Irlande sont "alarmantes, et c'est un euphémisme".

