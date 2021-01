Coronavirus en Belgique: cette entreprise s'est lancée dans la production de masques FFP2 "made in Belgium"

Medimundi, spin-off du fabriquant de cartes à jouer Cartamundi et de l'Université d'Anvers, a commencé à produire à Turnhout et à livrer en Belgique des masques buccaux FFP2 de haute qualité, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. La société souligne qu'elle sera en mesure de couvrir les besoins du personnel médical de première ligne au quotidien dans la lutte contre le coronavirus.



"Ces nouveaux masques de protection respiratoire ont reçu toutes les certifications légales", a par ailleurs confirmé l'entreprise. Cette dernière a également annoncé la fabrication prochaine de masques de type FFP3. Le groupe Cartamundi, l'Université d'Anvers, la firme Cloostermans, spécialisée dans la fabrication de machines industrielles, et un investisseur privé ont uni leurs forces pour mener à bien ce projet et apporter une réponse belge à la demande urgente de masques de protection respiratoire de haute qualité. Le consortium a déjà réuni 3,5 millions d'euros. A la fin de l'année dernière, Medimundi a bénéficié d'un subside de 800.000 euros. Une fois qu'elle aura atteint sa vitesse de croisière, l'unité de production à Turnhout occupera une trentaine de personnes, a précisé Medimundi. La nouvelle spin-off entend même, avec le temps, s'étendre à l'international.

