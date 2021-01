Coronavirus: saison de football terminée pour Bastien, Lucas et Alessandro car... ils viennent d'avoir 13 ans

En raison de la pandémie de coronavirus, toutes les activités sportives extérieures et intérieures sont autorisées jusqu’à 12 ans en Belgique. Si ce règlement est pris au pied de la lettre, cela pose problème notamment pour la saison de football.

A Ciney par exemple, 3 jeunes joueurs viennent d'avoir 13 ans et ne peuvent donc pas finir la saison avec leurs coéquipiers qu'ils côtoient pourtant en classe.

Bastien, Lucas et Alessandro se sont rendus à l'entraînement, mais juste pour supporter leurs copains. Ils se retrouvent du jour au lendemain sur la touche. A 13 ans, leur saison de football est terminé.

C'est de la frustration pour lui et pour nous

"Mes amis se moquent un peu de nous car on a 13 ans. Ils peuvent continuer à jouer et pas nous. Ce n'est pas très compréhensible", confie Bastien.

"Un enfant qui est né au mois de mars n'est pas plus contagieux que le mien. C'est de la frustration pour lui et pour nous. Son sport est sa passion et on le prive de cela", ajoute Miguel, le papa de Bastien

Selon le dernier arrêté ministériel fédéral, les activités sportives sont autorisées jusqu'à 12 ans accomplis. Une fois cet âge dépassé, l'enfant ne peut plus continuer son activité.

Dans l'équipe de foot rencontrée à Ciney, l'entraîneur vient de perdre 3 joueurs en 3 jours. "Normalement, pour les entraînements, ils ne peuvent pas non plus venir. C'est injustice pour les gamins concernés. Ils sont en classe avec tout le groupe. C'est stupide", regrette Bruno Gee, l'entraîneur des U13.

En Flandre, les autorités ont trouvé une solution



Fini les matchs et fini les entraînements aussi. La règle est valable pour tous les sports intérieurs et extérieurs. Valérie Glatiny, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, dit comprendre la frustration de ces jeunes dont l'activité doit être interrompue. "Nous appliquons l'arrêté ministériel fédéral qui concerne d'ailleurs d'autres secteurs comme par exemple les mouvements de jeunesse", indique-t-elle.

En Flandre, les autorités ont trouvé une solution. Les enfants qui auront 13 ans cette année auront le droit de terminer leur saison. Pour l'instant, ce n'est pas possible à Bruxelles et en Wallonie, au grand regret de ces jeunes sportifs.

