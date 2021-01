Un temps froid avec quelques averses

(Belga) La journée de mercredi débutera sous un temps sec mais des nuages grignoteront rapidement du terrain à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, quelques gouttes de pluie arroseront la moitié sud-ouest du pays tandis que de la fondante pourra tomber sur les Ardennes namuroise et luxembourgeoise essentiellement. Les maxima flirteront avec -1 à +1 degré sur le relief ardennais, ils atteindront jusqu'à +4 degrés dans le centre et +6 degrés à la Côte.

Quelques faibles pluies ou bruines seront possibles, dans la soirée, sur le sud-ouest du territoire. En Ardenne, il s'agira de chutes de neige. Les minima seront compris entre -3 et +4 degrés. Le vent sera faible à modéré et de la brume ou du brouillard (givrant) pourrait se former. (Belga)