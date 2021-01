YouTube suspend la chaîne de Trump et supprime une vidéo pour "risque de violence"

Le site YouTube, propriété de Google, a suspendu mardi pour "au moins sept jours" la chaîne de Donald Trump et en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'incitation à la violence.



"Compte tenu des inquiétudes à propos de l'actuel risque de violence, nous avons supprimé le nouveau contenu mis en ligne sur la chaîne de Donald J. Trump pour violation de nos politiques", a écrit le site de vidéos dans un communiqué.



La page d'accueil de la chaîne Trump présentait une vidéo datant d'un mois du chef de l'Etat qui mettait en doute le processus de l'élection présidentielle de novembre et avait enregistré quelque 5,8 millions de vues.



La chaîne du président américain, qui comptait 2,77 millions d'abonnés, est désormais "suspendue de tout nouveau téléchargement de contenu pour au moins sept jours", a ajouté YouTube.



La plate-forme de partage de vidéos a également déclaré qu'elle "désactiverait indéfiniment les commentaires" sur la chaîne Trump pour des raisons de sécurité.



Mardi, une coalition d'ONG avait demandé à YouTube de supprimer cette chaîne et menacé la plateforme de boycott publicitaire si elle ne s'exécutait pas.



La semaine dernière, Facebook a suspendu les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump à la suite de la violente invasion du Capitole américain par une foule de ses partisans, qui a provisoirement perturbé la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden.



Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a affirmé que le président américain avait utilisé la plateforme pour inciter à la violence, et qu'il pourrait continuer à le faire.



Twitter est allé plus loin en supprimant le compte du milliardaire républicain, le privant de sa plateforme préférée. Précédemment, le réseau social des gazouillis marquait assortissait déjà d'avertissements ses tweets niant le résultat des élections.



Twitter a aussi "suspendu de façon permanente" 70.000 comptes affiliés QAnon, une mouvance complotiste pro-Trump.



Apple et Google ont retiré le réseau social conservateur Parler, très prisé des partisans de Donald Trump, de leurs plateformes de téléchargement d'applications. Les deux sociétés californiennes lui reprochent sa non-modération de messages d'incitation à la violence.



D'autres réseaux sociaux comme Snapchat et Twitch ont également suspendu le compte du président Trump.