Pfizer teste son vaccin sur des enfants: peut-être utile à partir de 10-12 ans chez nous

Le plan de vaccination actuel prévoit de n’inoculer le vaccin qu’aux jeunes à partir de 18 ans. Mais les enfants âgés entre 12 et 16 ans jouent pourtant un certain rôle dans la transmission du coronavirus. Serait-il utile de les vacciner?

Dans le plan actuel de vaccination, les plus jeunes susceptibles d’être vaccinés doivent obligatoirement être âgé de 18 ans. Le ministre de la Santé, Franck Vanderbroucke, rappelle que le gouvernement "n'oublie pas les enfants".

"Pfizer est en train d’examiner l’impact de leur vaccin sur des enfants entre 12 et 16 ans. Si la conclusion de cette étude est positive, alors évidemment, on peut et on doit vacciner les enfants !", explique-t-il.

La vaccination des 12/16 ans est-elle essentielle?

"On sait que les jeunes enfants sont encore moins malades que les enfants plus âgés. Leur rôle dans la transmission du coronavirus parait vraiment moindre. Ils sont plus infectés eux par les adultes que l’inverse", estime Yves Van Laethem, porte-parole inter-fédéral dans la lutte contre le coronavirus.

Mais donc, à partir de quel âge serait-il vraiment utile de vacciner les enfants contre le coronavirus ?

"Il parait peu important d’avoir une vaccination chez les jeunes enfants de moins de 10-12 ans, alors qu’à partir de 10-12 ans et jusqu’à 16, on peut comprendre qu’effectivement s’il y a un impact sur la transmission du virus, la vaccination puisse y être intéressante. Et à nouveau, j’insiste, à titre essentiellement altruiste plus que pour protéger l’enfant lui-même", continue le porte-parole inter-fédéral dans la lutte contre le covid-19.

Le but d'une vaccination des 12/16 ans

Si une vaccination des plus jeunes est envisagée, c'est surtout pour les protéger, en particulier s’ils sont atteints de maladies cardiaques, pulmonaires ou immunitaires.

Selon Stéphane Moniotte, chef de département de Pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, seul "1% de ces enfants (entre 12 et 16 ans) aura une pathologie suffisamment sévère pour justifier une vaccination".

L'autre objectif possible: limiter la contamination du virus. Mais pour ça, il faudra d'abord démontrer l'efficacité du vaccin.

"Il faut démontrer que le vaccin protège de la transmission du virus vers un adulte qui serait plus à risque d'avoir des complications. Et ça, on ne le sait pas encore pour le moment", explique Yves Van Laethem.

Dernière interrogation quant à une possible vaccination des 12/16 ans : faudra-t-il injecter le vaccin chaque année? Pour l’instant, c’est impossible à déterminer, puisqu'on ne connaît pas encore la durée de protection du vaccin.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l'épidémie ce mercredi 13 janvier ?