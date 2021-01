Marche-en-Famenne: envie d'acheter une jeep ou un bus de l'armée?

S’offrir une jeep, une moto, un camion ou même un bus de l’armée, c’est possible au camp militaire Roi Albert de Marche-en-Famenne. Depuis lundi, la Défense propose à la vente un important stock de matériel qu’elle n’utilise plus ou dont les réparations sont trop devenues onéreuses. Une septantaine de lots sont à attribuer, principalement d’anciens véhicules militaires, certains vieux de plusieurs dizaines d’années. Les amateurs peuvent aussi acheter une grue, des groupes électrogènes, des remorques et des conteneurs, le catalogue est assez varié.

Les offres sont à introduire avant le 26 février au service des ventes de la Défense. Les objets et engins sont répartis en lots. Il est possible de les découvrir via cette page Facebook ou via le site internet du service des ventes de l’armée. Ou, pour les voir en vrai, sur rendez-vous (02/442.28.17 ou 02/442.29.36)au camp militaire marchois jusqu’au 19 février, dernier jour de la phase d’inspection.

Viendra ensuite la vente qui se fera par soumissions, le véhicule ou l’objet partant au plus offrant. La Défense se réserve, ceci dit, le droit de refuser une offre vraiment trop basse