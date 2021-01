Un entraineur de patinage condamné pour agression sexuelle sur son élève de 14 ans, acquisition de pédopornographie et incitation à la débauche

Le tribunal correctionnel de Turnhout a condamné un jeune âgé d'une vingtaine d'années à trois ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineure, acquisition de pédopornographie et incitation à la débauche. Il a été acquitté des préventions de viol. La victime est une adolescente de 14 ans.

Le prévenu était son entraîneur de patinage. Tous deux avaient entamé une relation et entretenaient des relations sexuelles. Selon le ministère public, celles-ci ont eu lieu sous la contrainte morale et il s'agissait donc de viol. Le tribunal n'a pas retenu cette prévention. Le jeune homme a été condamné à trois ans avec sursis. Parmi les conditions figurent l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et des séances de psychothérapie. Il est aussi déchu de ses droits pour une certaine période, durant laquelle il ne peut pas non plus entraîner des mineurs d'âge.