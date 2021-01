Les chercheurs du Télévie font leur rentrée: Ludovic Daxhelet leur a donné la symbolique blouse blanche (vidéo)

Que fait-on de l’argent récolté pour le Télévie? Grâce aux dons reçus lors de l'opération Télévie 2020, les chercheurs du FNRS ont pu être financés. Symboliquement, les chercheuses et chercheurs Télévie font leur rentrée ce mercredi 13 janvier, avec leur nouvelle blouse blanche.

Ludovic Daxhelet, animateur RTL, et Margaux Wulleman, chercheuse à l’UCLouvain, étaient présents sur le plateau du RTL Info Bienvenue. Symboliquement, Ludovic est allé remettre les blouses blanches aux nouveaux chercheurs financés par les dons récoltés lors du Télévie.

Le Télévie 2020 a ainsi permis de financer 83 nouveaux chercheurs. "J’ai été mandaté par le FNRS et le Télévie pour aller remettre la symbolique blouse blanche," raconte l’animateur. Une occasion aussi de discuter avec eux de leurs projets de recherche.

Parmi ces nouveaux chercheurs, Margaux Wulleman. "Je fais partie d’une équipe de recherche qui travaille sur le cancer du pancréas. Il faut savoir que c’est l’un des cancers les plus mortels. En raison du manque de symptômes, il est souvent détecté tard, trop tard." Elle travaille à pouvoir détecter plus facilement et plus rapidement ce type de cancer.

Continuez la recherche et surtout... trouvez!

Ludovic a tenu a mené cette mission pour le Télévie: "J’ai été très proche du cancer par ma maman et mon ami, Marc. Ils ont eu tous les deux un cancer. Donc pour moi, aller remettre ces blouses blanches à ces chercheurs qui pour moi sont des héros, c’est énorme. Grâce à eux, à Margaux, à tous ces chercheurs, ils sont en rémission." Margaux porte à présent la blouse blanche: "Pour moi, c’est un honneur."

Les chercheurs n’ont évidemment pas attendu aujourd’hui pour commencer à travailler. Les nouveaux chercheurs sont déjà entrés en fonction et les autres ont pu poursuivre sans interruption des projets déjà entamés les années précédentes. La recherche contre le cancer n’a donc pas pris de retard malgré la pandémie.

Pour rappel, avec les 10.546.650,71€ récoltés durant le Télévie 2020, ce sont 83 nouveaux chercheurs, 7 nouveaux techniciens qui ont été engagés, et 6 projets multidisciplinaires et inter-universitaires qui ont vu le jour. Au total, cette année, c'est quelque 200 chercheurs du Télévie qui travaillent sur 80 projets différents grâce à vos dons.

Plus que jamais la recherche a besoin de vous. Ensemble, faisons gagner la vie!