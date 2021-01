Offensive hivernale en vue

(Belga) Ce mercredi après-midi, une zone de pluie arrosera la Belgique par endroits depuis le sud-ouest, tandis que des chutes de neige fondante viendront saupoudrer les Ardennes namuroise et luxembourgeoise, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Du côté des températures, les maxima varieront entre 0 ou 1°C en Hautes Fagnes et 6°C à la mer, sous un vent faible à modéré.

Les conditions météo évolueront peu en soirée. Cette nuit par contre, les précipitations gagneront en activité et concerneront la plupart des régions. Seul l'extrême nord-est pourrait y échapper. Dans la moitié sud du pays, des chutes de neige fondante viendront plus tard se mêler à la pluie. Les minima oscilleront entre -3°C en Hautes Fagnes et 2 ou 3°C à la Côte. Une zone de précipitations va s'attarder sur la Belgique, jeudi, et la masse d'air va dans le même temps se refroidir. Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que la partie sud-ouest du reste de notre pays devront composer avec des chutes de neige. "Il faudra être attentif aux prochaines mises à jour car la vitesse à laquelle ces précipitations progressent vers le sud apparaît pour l'instant très difficile à prévoir", prévient l'IRM qui a placé les provinces de Namur et du Luxembourg en alerte orange dès 09h00 du matin. Le thermomètre affichera de -2 à 3°C, sous un vent modéré de secteur est. Dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation hivernale quittera notre pays en direction de la France, entrainant dans son sillage un risque de formation de plaques de glace. Des éclaircies illumineront le ciel ici et là, mais de la neige pourra encore tomber dans les régions de basse altitude. Les gelées seront généralisées, avec des minima entre 0 et -6°C. (Belga)