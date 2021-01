La Flandre publie un compteur du nombre de patients vaccinés

(Belga) Le gouvernement flamand a annoncé mercredi le lancement sur le site "laatjevaccineren.be" ("fais-toi vacciner") d'un compteur recensant le nombre de patients ayant déjà reçu une première dose du vaccin contre la Covid-19 au nord du pays.

Ce compteur affichait ce mercredi 34.500 personnes, dans les institutions et maisons de repos et de soins (28.000 résidents et 6.500 membres du personnel). Le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, a confirmé que 55.000 personnes devraient être vaccinés cette semaine dans ces établissements, et 60.000 la semaine prochaine. Vu le nombre de vaccins disponibles, les hôpitaux vaccineront aussi la semaine prochaine, avec un objectif potentiel de 40.000 piqûres. Les autorités locales ont entre-temps reçu l'information nécessaire pour l'installation d'un à deux centres de vaccination par zone de soins de première ligne. Chaque zone recevra une avance de 250.000 euros. Le ministre des affaires intérieures Bart Somers les a incitées à coopérer avec le secteur de l'événementiel. Pas moins de 439 sociétés ont d'ailleurs déjà proposé leurs services. Tout le monde en Flandre recevra une double invitation à se faire vacciner, que ce soit par SMS, courrier ou e-mail. Des reports de rendez-vous seront possibles. Des équipes mobiles seront aussi prévues pour ceux qui ne peuvent se rendre dans un centre. "Tant qu'un grand nombre de personnes ne seront pas vaccinées, nous devrons nous conformer strictement aux mesures de restriction", a confirmé le ministre-président Jan Jambon. "Les cinq mois qui viennent seront encore longs et difficiles". (Belga)