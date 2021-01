Décès d'un jeune de 23 ans à Schaerbeek: des manifestants s’en prennent aux policiers qui escortent la voiture du Roi Philippe (vidéo)

Environ 500 manifestants, selon l'estimation définitive de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere), se sont rassemblés mercredi à partir de 15h00 près du commissariat de police situé rue de Brabant, non loin de la gare de Bruxelles-Nord, en réaction au décès du jeune Ibrahima B. (23 ans), survenu samedi soir à la suite de son interpellation par la police. Il n'y a pas eu d'arrestation jusqu'à présent.

En début de soirée, la voiture du Roi Philippe s’est retrouvée coincée dans la manifestation, place Liedts. Elle a été escortée par les policiers, et les manifestants s’en sont pris aux forces de l’ordre. Le Roi était en train de rentrer chez lui au château de Laeken. Selon le porte-parole du Palais, Francis Sobry, le Roi ne s’est pas senti en danger.

Une centaine de personnes se sont désolidarisées de la manifestation et se sont engouffrées dans le tunnel débouchant sur la place du Nord, devant la gare. Ces manifestants ont été repoussés par un barrage de policiers à la sortie du tunnel. Le groupe a alors scandé "Police, Assassins". Des fumigènes ont été allumés. Certains ont voulu avancer vers la police, mais ont été contenus, notamment par des organisateurs. Les policiers ont ensuite avancé dans le tunnel pour ramener les manifestants sur la place du rassemblement initial. Les forces de police étaient présentes en grand nombre. Il y a eu des jets de projectiles contre la police. La porte-parole de la police Audrey Dereymaeker note également qu'il y a eu des dégradations de mobilier urbain et que deux véhicules de police ont été endommagés. La majorité des manifestants a quitté les lieux vers 17h00. L'autopompe a été employée contre un groupe de personnes qui restaient sur place après 17h00. Audrey Dereymaeker ajoute qu'un autre véhicule de police et du mobilier urbain ont été dégradés. Des poubelles ont été incendiées sur la voie publique. Un début d'incendie a été signalé à l'antenne de la police de la place Liedts. Le feu a rapidement été éteint. Des petits groupes continuaient à manifester en début de soirée. Le parquet de Bruxelles a demandé la désignation d'un juge d'instruction pour homicide involontaire. "Il a exercé son droit à filmer la police et les choses ont mal tourné", a déclaré Alexis Deswaef, l'avocat de la famille d'Ibrahima, en début de rassemblement. "Ibrahima n'aurait jamais dû être arrêté parce qu'il filmait la police. Ensuite, au commissariat, dans le local de fouille, il s'est senti mal. Il est tombé de sa chaise inconscient. Pendant de très longues minutes, rien ne s'est passé. Aucun policier ne s'est inquiété de le voir inconscient au sol. Ils l'ont laissé mourir. Il y a au moins un délai, selon nos informations, de cinq à sept minutes". Selon l'avocat, les examens toxicologiques n'ont pas relevé de présence de drogue.

