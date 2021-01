Coronavirus - Covid: Record en Espagne avec près de 39.000 nouveaux cas en 24H

(Belga) L'Espagne a enregistré un nombre record de nouveaux cas en 24 heures depuis le début de la pandémie, avec près de 39.000 nouvelles personnes infectées depuis mardi, a indiqué mercredi le ministère de la Santé.

Au total, 38.869 cas confirmés et 195 décès ont été recensés sur la dernière journée, pour un total de 2,176 millions de cas et 52.878 morts enregistrés dans le pays depuis qu'a commencé la crise sanitaire. Ces chiffres révèlent "un risque très haut, un risque extrême" dans tout le pays, a estimé Carolina Darias, la ministre de la Politique Territoriale et de la Fonction Publique lors d'une conférence de presse. "La pression hospitalière continue à augmenter", a ajouté le ministre de la Santé Salvador Illa, qui se tenait à ses côtés, précisant que 27% des lits en soins intensifs étaient occupés par des patients atteints par le nouveau coronavirus. Le ministre a également précisé que le nombre de tests était en hausse, après les fêtes de fin d'année. De nombreuses régions d'Espagne ont mis en place de nouvelles mesures restrictives pour tenter de contenir la pandémie en Espagne, parmi lesquelles la fermeture des bars et restaurants un peu plus tôt ou le bouclage des villes qui empêche ses habitants d'en entrer ou d'en sortir sans raison valable. Par ailleurs, plus de 581.000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont déjà été administrées dans le pays, la campagne de vaccination étant en passe d'atteindre sa "vitesse de croisière", selon Salvador Illa qui s'est réjoui des 93.000 injections de ces dernières 24 heures. (Belga)