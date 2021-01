Frameries: le Pass a perdu près de 60% de son public en 2020

(Belga) Le Parc d'aventures scientifiques (Pass) de Frameries (province de Hainaut) a accueilli 57.412 visiteurs en 2020 (public, groupes et écoles) contre 139.511 en 2019, ce qui représente une chute de 59%, a-t-il annoncé mercredi. La crise du coronavirus, qui a contraint le Pass à rester portes closes pendant plusieurs mois, explique cette baisse.

Malgré tout, le parc est parvenu à réaliser 40% de son chiffre de fréquentation sur seulement six mois d'ouverture et peut se targuer d'avoir réussi à conserver son équilibre financier. "Le Pass a pris de nombreuses mesures pour diminuer ses frais de fonctionnement: chômage économique corona, report d'investissements, de travaux et grâce aussi à l'utilisation des mécanismes mis en place par les pouvoirs publics", souligne dans un communiqué son présent, Georges-Louis Bouchez. Le parc rouvrira ses portes ce dimanche 17 janvier. Le Pass annonce pour 2021 "une année de renouveau et riche en émotions", avec de nouvelles expositions, des espaces réaménagés, un nouvel accueil et une boutique offrant des objets originaux.