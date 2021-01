Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Comité d'urgence de l'OMS sur les variants -

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit jeudi, avec deux semaines d'avance, pour discuter notamment des variants du nouveau coronavirus beaucoup plus contagieux, qui inquiètent les autorités dans le monde entier.

Le nombre des pays et territoires où se trouve dorénavant le variant initialement repéré au Royaume-Uni s'élève à 50 et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, selon l'OMS. Une troisième mutation, dont le Japon a annoncé la découverte, pourrait impacter la réponse immunitaire et requiert d'être étudiée plus avant, selon l'organisation, qui évoque "un variant inquiétant".

- Premier décès en Chine depuis 8 mois -

La Chine a enregistré le premier décès dû au Covid-19 sur son territoire depuis huit mois, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires.

Ce décès s'est produit dans la province du Hebei, où plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement.

Le dernier décès lié à la pandémie en Chine continentale datait de mai 2020.

- Reconfinement au Portugal -

Le Portugal sera soumis à partir de vendredi à un deuxième confinement "généralisé" pour freiner l'épidémie, qui a atteint de nouveaux records dans le pays.

En Tunisie, un confinement général doit entrer en vigueur jeudi pour une durée de quatre jours.

- Couvre-feu et fermeture d'écoles à La Havane -

Un couvre-feu de 19H00 à 05H00 entre en vigueur jeudi à La Havane, où les écoles vont être fermées, ainsi que les bars et restaurants, en raison d'un regain de cas de coronavirus.

- Bilans records -

Le Royaume-Uni a enregistré mercredi 1.564 morts supplémentaires du Covid-19, un record depuis le début de la pandémie qui porte le bilan total à 84.767 décès, soit le plus élevé en Europe.

En Espagne, 38.869 cas confirmés et 195 décès ont été recensés, ce qui constitue aussi un record depuis le début de la crise sanitaire, pour un total de 2,176 millions de cas et 52.878 morts.

- USA: 10 millions de personnes vaccinées -

Quelque 10 millions de personnes ont reçu une première injection d'un des deux vaccins contre le Covid-19 autorisés aux Etats-Unis, ont rapporté les autorités sanitaires américaines. Cela représente environ 3% de la population américaine.

Selon l'OMS, en 36 jours, quelque 28 millions de doses de vaccins ont été injectées dans environ 46 pays du monde.

- 270 millions de vaccins pour l'Afrique -

L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, a annoncé mercredi l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante de l'UA.

Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la banque panafricaine Afreximbank (Africa Export-Import Bank) et la Banque mondiale.

L'Afrique enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74.000 décès, selon les données officielles, mais plusieurs pays font face à une virulente deuxième vague, à l'image de l'Afrique du Sud, pays le plus touché avec plus d'1,2 millions de cas et 35.000 morts.

- Poutine ordonne une vaccination massive -

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné d'entamer dès la semaine prochaine la vaccination de toutes les catégories de population, affirmant que le vaccin conçu par son pays était le "meilleur".

- Le pape François vacciné -

Le pape François, âgé de 84 ans, s'est fait vacciner mercredi au premier jour de la campagne de vaccination organisé par le micro-Etat du Vatican.

- Près de deux millions de morts -

La pandémie a fait au moins 1,96 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi. Plus de 91,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 384.277 décès. Suivent le Brésil avec 205.964 morts, l'Inde (151.569) et le Mexique (135.682).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

