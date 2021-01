Première femme belge au sein de la commission biblique pontificale

(Belga) Bénédicte Lemmelijn, professeure à la faculté de théologie et sciences religieuses de la KULeuven, a été nommée membre de la commission biblique pontificale pour cinq ans, rapporte KerkNet. Elle est la première femme belge à rejoindre cet organisme qui a pour but de promouvoir les études bibliques et d'en garantir le contenu.

Ses 22 membres se réunissent plusieurs fois par an à Rome pour des consultations. (Belga)